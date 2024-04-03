Георгий Филимонов назвал сроки открытия новой подстанции скорой помощи в Вологде

Пресс-служба врио губернатора Георгия Филимонова рассказала, когда в Вологде откроется вторая станция скорой помощи. Она будет работать по адресу: Пошехонское шоссе, 25.

«Подрядчик на выполнение работ определен, с ним уже заключен контракт. Открытие новой подстанции скорой медицинской помощи запланировано в Вологде в сентябре. Она будет обслуживать свыше 100 тысяч жителей южных и западных микрорайонов областной столицы», - цитирует Георгия Филимонова его пресс-служба.

Также на площадке станции откроется учебный класс для повышения квалификации врачей.

Новая станция скорой помощи сможет обслуживать микрорайоны ГПЗ, Бывалово, Тепличный, Завокзальный, а также Южный и 6-й микрорайоны. По предварительным подсчетам, время прибытия к пациентам составит в час пик 10-12 минут.

Немаловажное значение для станции будет играть расположенность рядом с такими объектами, как региональный сосудистый центр, травмоцентр и областная клиническая больница.