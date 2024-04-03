17-летняя череповчанка помогала мошенникам обманывать пенсионеров

[ Происшествия ]

83-летней череповчанке позвонила девушка, представившаяся внучкой, и сообщила, что устроила ДТП, в котором пострадал человек. Дальше, как обычно, трубку взяли «сотрудники полиции» и предложили бабушке выплатить пострадавшему компенсацию во избежание проблем. Женщина поверила собеседникам, назвала свой адрес и передала курьеру 700 тысяч рублей.

О случившемся узнала настоящая внучка и обратилась в полицию.

Сотрудникам полиции удалось установить личность курьера. Им оказалась 17-летняя череповчанка. Девушка пояснила, что работу нашла в интернете. Ей показалось, что так им образом можно просто и безопасно заработать. Задачей было забирать деньги с указанного адреса и переводить через банкомат на счет работодателей.

В отношении несовершеннолетней череповчанки возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Девушке грозит лишение свободы сроком до 6 лет.

Сейчас с нее взята подписка о невыезде и надлежащем поведении. Расследование дела продолжается.

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