Сразу три температурных рекорда побито накануне в Вологодской области

[ Общество ]

В Вологодской области накануне были побиты сразу три температурных рекорда. Как сообщает вологодский ЦГМС, рекорды были побиты в Вологде, Тотьме и Никольске.

К примеру, в Вологде 2 апреля была зафиксирована температура в 17,5 градусов тепла, что значительно выше предыдущего рекорда в +13,7 градусов, зафиксированного в 1983 году.

В Тотьме рекорд держался чуть меньше – с 2010 года. Вчера там столбики термометров показали +17 градусов, что на 3,6 градусов выше прошлого рекорда.

Самая высокая зафиксированная температура оказалась в Никольске – 18,2 градусов тепла. Предыдущий рекорд в 14,3 градуса выше нуля там был зафиксирован еще в 1951 году.

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