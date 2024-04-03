Карнавальное шествие на сапах проведут в Вологде

[ Общество ]

В Вологде проведут карнавальное шествие на сапах. Как сообщает Вологда.рф, мероприятие будет приурочено к 150-летию ВОСВОД – общественной организации, созданной для предупреждения несчастных случаев на воде.

Предварительная дата проведения фестиваля – 20 июля. Организаторы обещают провести спортивный SUP-заплыв, регату драгонботов, а также карнавальное шествие на сапах. Все это пройдет на реке Вологда в исторической части областного центра.

Для участия в фестивале необходима регистрация. Вся информация есть в группе «ВКонтакте». 

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