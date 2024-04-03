Новые въездные стелы были представлены накануне в правительстве региона

Новые въездные стелы в Вологодскую область были представлены накануне на оперативном совещании в правительстве региона. Стелы будут установлены на границах области на разных трассах, а также в крупных городах и на границах муниципалитетов.

«Это мое личное поручение. Очень важный фронт работы для того, чтобы облагородить въезд в наши города. Нам нужны современные, красивые, концептуальные и стилистически оформленные въездные группы. Так формируется социокультурная, туристическая система региона», - заявил врио губернатора Георгий Филимонов.

По словам врио мэра Вологды Андрея Накрошаева, к сентябрю этого года будут установлены 14 въездных стел. Общая стоимость установки оценивается в 53,3 млн рублей.

«Речь идет о девяти стелах в крупнейших городах - Череповце, Вологде и Великом Устюге, а также пяти въездных стелах на территорию региона. Мы проработали общую концепцию больших стел с площадкой, благоустройством и парковочным пространством. В апреле будут объявлены торги на производство этих работ, до сентября необходимо все выполнить», - уточнил Накрошаев.

На въезде в Вологду будут установлены 4 стелы, на въезде в Череповец – 3 и 2 - в Великом Устюге.