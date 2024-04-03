В Вологде в этом году обустроят 19 участков уличного освещения

В Вологде в 2024 году обустроят 19 участков уличного освещения. Общая протяженность сетей составит 11,4 километра. По словам врио мэра Вологды Андрея Накрошаева, по 13 участкам уже объявлены аукционы по поиску подрядчиков.

«Стоимость работ по всем 19 участкам освещения составляет 32 млн рублей. Большая часть средств выделена из областного бюджета. На данный момент получено положительное заключение госэкспертизы по 13 участкам, мы вышли на торги. По остальным шести адресам специалисты готовят проектно-сметную документацию. Работы должны завершиться до конца 2024 года», – заявил Андрей Накрошаев.

Аукционы по выбору подрядчиков объявлены для следующих участков:

улица Промышленная – от улицы Элеваторной до Мясокомбината;

улица Беляева – от улицы Петрозаводской до Московского шоссе;

улица Городской Вал – от улицы Разина до улицы Пугачева;

проезд от улицы Возрождения до д. 10 по улице Ягодной;

улица 8-я Садовая;

улица Щеглинская;

улица Новгородская – от Пошехонского шоссе до улицы Молодежной;

улица Можайского – от Пошехонского шоссе до д. 2 на улице Можайского;

с. Молочное, ул. Подлесная;

улица Пионерская, д. 8-14А;

от улицы Фрязиновская – до д. 87А по улице К. Маркса;

сквер по улице Пушкинской;

Технический переулок – от улицы Конева до дома 31 на Техническом переулке.

Также работы пройдут по следующим адресам: Роща памяти в селе Молочное; коттеджный поселок «Покровская Слобода»; дом №6 по улице Слободской до железнодорожного переезда; по улице Белоризцев от улицы Полевой до Спортивного переулка; от улицы Железнодорожная до улицы Никольской.

Помимо этого, на нечетной стороне улицы Чернышевского необходимо заменить 2,24 км сетей.