Вологжанка победила в кубке России по кинологическому спорту

[ Спорт ]

Анастасия Рогозина стала победителем кубка России по кинологическому спорту в дисциплине аджилити.

Соревнования прошли 30-31 марта 2024. В них приняли участие спортсмены из 20 регионов России, - сообщает Центр спортивной подготовки Вологодской области.

Наш регион представляли четыре спортсмена со своими четвероногими друзьями. В первый день соревнований состоялись полуфинальные забеги. Во второй день - личный и командные финалы. Командный финал прошел в форме парной эстафеты.

Лучший результат среди вологодских спортсменов показала Анастасия Рогозина с собакой по кличке Дельта, завоевав золотую медаль в личных соревнованиях.

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