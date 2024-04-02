Студенческий кампус мирового уровня могут построить на Вологодчине

[ Общество ]

В Вологодской области могут построить студенческий кампус мирового уровня. Об этом заявил Георгий Филимонов на оперативном совещании в правительстве области.

Он будет построен на базе Череповецкого госуниверситета.

«Запустили в проработку крупную инициативу, касающуюся возведения кампуса Череповецкого государственного университета - кампуса, который призван быть центром притяжения кадров, развития науки в регионе вокруг передовой инженерной школы. Это крупный проект, который претендует на включение в отдельный нацпроект. Президент России Владимир Путин объявил, что в стране будет строиться еще 40 кампусов. Мы сейчас начинаем работу над формированием документов, чтобы войти в этот нацпроект в числе упомянутых 40 кампусов», - рассказал врио вологодского губернатора.

Под строительство кампуса уже выделен земельный участок в 25 га, на котором будут построены учебно-лабораторный корпус, общежития, гостиница, торгово-сервисный центр, спортивный комплекс и другие объекты.

Общая стоимость проекта оценивается примерно в 20 млрд рублей.

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