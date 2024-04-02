Вологодское управление МЧС сообщает о резком ухудшении погоды

Вологодское региональное управление МЧС сообщает о резком ухудшении погоды, которое ожидается, начиная с завтрашнего дня.

«В связи с прохождением циклона 3-4 апреля 2024 года, начиная с северо-запада с распространением на восток, ожидаются резкие изменения погоды», - сообщили в ведомстве.

В среду циклон, начиная с западных районов, принесет интенсивные осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег. Возможно также отложение мокрого снега на провода и ветви деревьев, сильное понижение температуры. В центральных и восточных районах будет наблюдаться усиление ветра до 18 м/с, в отдельных районах не исключены грозы.

В четверг, 4 апреля, прогнозируется резкое понижение температуры на 10 градусов, снег, на дорогах возможно формирование гололедицы.