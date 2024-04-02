Житель Череповца сознался в убийстве 15-летней давности

В Череповце на скамье подсудимых в ближайшее время окажется местный житель, подозреваемый в убийстве, совершенном в 2008 году.

Как пояснили в региональном управлении следственного комитета, тогда летом на перекрестке улиц Жукова и Мира было обнаружено тело 44-летнего местного жителя с множественными повреждениями головы и туловища. Из-за неочевидности раскрыть преступление по горячим следам в свое время не удалось.

Лишь в конце 2023 года следствием был изобличен ранее неоднократно судимый местный житель, который отбывал наказание в колонии.

«Фигурант признался в содеянном, сообщив, что в 2008 году нанес более 15 ударов незнакомому ему ранее мужчине в ходе возникшей ссоры. После содеянного с места происшествия скрылся и о случившемся в правоохранительные органы не сообщал. Данные, полученные от злоумышленника в конце 2023 года, были детально проверены и легли наряду с иными доказательствами в основу обвинения», - рассказали в региональном управлении следкома.

Сейчас подозреваемый отбывает наказание в колонии по предыдущему обвинению, к которому в ближайшее время может добавиться еще несколько лет заключения.