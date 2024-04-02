Вологодский кремль отреставрируют за счет федерального финансирования

Проект по реконструкции Вологодского кремля получит федеральное финансирование. Об этом врио губернатора Георгий Филимонов сообщил на оперативном совещании в Правительстве области.

«Финансирование работ по реставрации Вологодского кремля поддержат на федеральном уровне. Это самые масштабные реставрационные работы, проходившие за все время на объектах культурного наследия областной столицы и всего региона», - рассказал Георгий Филимонов.

Работы по реставрации начались в 2023 году при поддержке президента России. Планируется обновить все 19 объектов архитектурного ансамбля. В настоящий момент работы ведутся на Пятницкой башне и Северной стене кремля. Полностью восстановить памятник архитектуры планируется к 880-му юбилею Вологды в 2027 году.

Вологодский кремль является духовным центром Вологодчины уже 450 лет. Архитектурный ансамбль включает в себя постройки XVII, XVIII и XIX веков и занесен в список объектов культурного наследия федерального значения.