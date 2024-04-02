Два человека пострадали в ДТП с тремя машинами в Вологодском округе

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Авария произошла вчера, 1 апреля, около 13:50 на 9-м километре трассы А119 «Вологда – Медвежьегорск», сообщает пресс-служба ГИБДД УМВД России по Вологодской области.

Согласно предварительным данным, 64-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2107» не обеспечил безопасную дистанцию до впереди движущейся машины, из-за чего не справился с управлением и врезался в трактор «Беларус», за рулем которого находился 40-летний мужчина. После этого «семерку» отбросило на «Газель», которая ехала в попутном направлении под управлением 22-летнего мужчины.

В результате дорожно-транспортного происшествия, пострадали пассажиры «ВАЗа»: 58-летняя женщина, которую с травмами госпитализировали, и 35-летний мужчина – он позже самостоятельно обратился в травмпункт.

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Фото: пресс-служба ГИБДД УМВД России по Вологодской области
 

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