Андрей Луценко рассказал об объемах гуманитарной помощи, доставляемой в зону СВО

Председатель Законодательного собрания Вологодской области Андрей Луценко рассказал о том, как «Единая Россия» продолжает оказывать помощь военнослужащим в зоне проведения СВО, а также жителям новых территорий РФ.

«Общее количество гуманитарного груза, переданного Вологодским региональным отделением партии «Единая Россия» с начала СВО, составляет 2323 тонны. Фуры с вещами, техникой и продуктами отправляются на передовую ежемесячно. Регулярно мы получаем обратную связь от бойцов: военнослужащие благодарят за внимание и поддержку, сообщают о своих нуждах. Налажено четкое взаимодействие, благодаря которому мы знаем, что необходимо делать в первую очередь», - рассказал Андрей Луценко.

Только Череповецкое городское отделение «Единой России» на днях отправило на передовую 50 тонн гуманитарного груза. Списки необходимых вещей формировались по заявкам командиров частей. Военнослужащие получили личные посылки, оборудование, смазочные материалы, сети, утеплители, доски. Две фуры в зону СВО лично сопровождала секретарь отделения Ольга Высоцкая.

Накануне была отправлена гуманитарная помощь от Вологодской городской поликлиники № 4. Посылки передадут бойцам на сватовском и херсонском направлениях.

«Закуплены продукты быстрого приготовления: пюре, вермишель, супы, каши, консервы, а также перчатки х/б, канистры под питьевую воду, влажные салфетки. Общими усилиями мы собрали 26 150 рублей», — рассказали в поликлинике.

Мероприятия по помощи бойцам СВО проводят во всех округах и районах региона. В некоторых муниципалитетах работают мастерские по плетению маскировочных сетей, швейные цехи по пошиву одежды и белья. Для жителей округов и районов организовывают мастер-классы. Один из них планируется провести в деревне Торопово Бабаевского округа, жителей будут учить изготавливать перевязочные пакеты.