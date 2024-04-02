Череповчанин заплатит 40 тысяч за пожелание смерти работникам больницы

Инцидент произошел в марте прошлого года. 50-летний череповчанин оставил комментарий в одной из групп негативной направленности в соцсети ВКонтакте. Он написал: «Дорогие врачи областной больницы 2, когда вы все зд-хните».

В ответ на пожелание смерти БУЗ ВО «Вологодская областная клиническая больница № 2» обратилась в полицию, однако состава преступления не было выявлено. Тогда организация отправилась в прокуратуру, которая также не обнаружила в действиях мужчины административного правонарушения.

Последней инстанцией стал суд, куда больница обратилась с иском о защите деловой репутации. Истец посчитал, что распространение указанной записи повлекло для больницы неблагоприятные последствия в виде снижения дохода от медицинских услуг по причине потери доверия пациентов к качеству и добросовестности оказания медицинской помощи.

По результатам проведенной лингвистической экспертизы установлено, что в посте череповчанина «содержится негативная информация о врачах учреждения здравоохранения: врачи оцениваются отрицательно и заслуживают смерти».

На суде мужчина не согласился с обвинениями. Он пояснил, что запись разместил в сильном душевном волнении и не хотел вызвать негативные последствия, а запись позже удалил.

Череповецкий городской суд взыскал с мужчины в пользу Вологодской областной клинической больницы № 2 компенсацию в размере 10 000 рублей, расходы на проведение экспертизы - 21 600 рублей и госпошлину - 6000 рублей.