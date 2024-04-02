Прокуратура привлекла к ответственности виновных в аварии на котельной в Сокольском районе

МУП ЖКХ «Перспектива» и директор предприятия привлечены к административной ответственности за нарушения, допущенные при эксплуатации котельной в селе Биряково Сокольского района, сообщает пресс-служба Прокуратуры Вологодской области.

Сокольская межрайонная прокуратура провела проверку по факту аварийной ситуации на котельной, произошедшей в январе этого года. Тогда в период сильных морозов многие дома остались без тепла.

На котельной МУП ЖКХ «Перспектива» произошло снижение давления в системе теплоснабжения, а работники не отреагировали вовремя, что привело к перегреву котлов и последующему отключению отопления в многоквартирных домах и социальных учреждениях в Биряково.

По результатам прокурорской проверки выявлены многочисленные нарушения правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Директор предприятия предпринял меры по их устранению после внесенного прокурором представления. Кроме того, два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Также МУП ЖКХ «Перспектива» и директора предприятия привлекли к административной ответственности за нарушение правил устройства, эксплуатации топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей. Им назначено наказание в виде штрафов в размере 20 тысяч рублей и 2-х тысяч рублей соответственно.