В Вологодской области фиксируются первые случаи укусов клещами

[ Происшествия ]

В Вологодской области медики фиксируют первые укусы клещами в этом сезоне. В частности, сообщается, что в Тотемском округе укушен 9-летний ребенок, в Устюженском округе пострадала дачница из Череповца, также есть первый случай в Грязовецком округе. Об этом сообщает газета «Сельская правда».

Сотрудники Роспотребнадзора настоятельно рекомендуют пройти иммунизацию, которая является основной мерой профилактики клещевого энцефалита. С начала 2024 годка в Вологодской области привито 29 713 человек, из них 10 597 детей. Всего запланировано привить в 2024 году более 121 тысячи жителей.

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