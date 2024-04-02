В Вологодской области фиксируются первые случаи укусов клещами

В Вологодской области медики фиксируют первые укусы клещами в этом сезоне. В частности, сообщается, что в Тотемском округе укушен 9-летний ребенок, в Устюженском округе пострадала дачница из Череповца, также есть первый случай в Грязовецком округе. Об этом сообщает газета «Сельская правда».

Сотрудники Роспотребнадзора настоятельно рекомендуют пройти иммунизацию, которая является основной мерой профилактики клещевого энцефалита. С начала 2024 годка в Вологодской области привито 29 713 человек, из них 10 597 детей. Всего запланировано привить в 2024 году более 121 тысячи жителей.