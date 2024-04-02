Вологодский школьник выиграл Всероссийскую олимпиаду по физике

Вологодский школьник Матвей Зенков стал победителем Всероссийской олимпиады школьников по физике. Об этом на своей странице в соцсетях рассказал врио главы региона Георгий Филимонов. По его словам, Матвей обошел более 400 сверстников из разных регионов России, принимавших участие в олимпиаде.

«Матвей учится в 11 «л» классе Вологодского многопрофильного лицея. Так здорово его подготовили кандидат физико-математических наук Александр Григорьевич Дрижук и Марина Николаевна Кузнецова, которые являются преподавателями этого учебного заведения», - написано на странице врио губернатора в соцсетях.