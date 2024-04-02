Скончался первый председатель Законодательного собрания области Геннадий Хрипель

СМИ сообщают о смерти первого председателя Законодательного собрания Вологодской области Геннадия Хрипеля. 12 апреля Геннадий Тимофеевич должен был отметить 75-летний юбилей.

Геннадий Хрипель являлся председателем Законодательного собрания Вологодской области, а также членом Совета Федерации от нашего региона.

Геннадий Хрипель родился 12 апреля 1949 года в Новгородской области. После окончания школы работал электромонтером на Сухонском ЦБК.

В 1978 году окончил Харьковский юридический институт имени Дзержинского по специальности «юрист».

С 1977 по 1989 год работал следователем Сокольской межрайонной прокуратуры, затем прокурором Вашкинского и Бабаевского районов Вологодской области.

С 1989 по 1990 год был первым секретарём Бабаевского райкома КПСС.

На выборах 20 марта 1994 года был избран депутатом Законодательного собрания области по Никольскому избирательному округу, а в апреле этого же года - председателем ЗСО. Впоследствии неоднократно переизбирался на этот пост.

В декабре 2001 года перешел на работу в Совет Федерации от Вологодской области.

В 2007 году вновь был избран депутатом ЗСО от партии «Справедливая Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь».

На выборах в Законодательное собрания 2011 года не стал выдвигать свою кандидатуру.

При жизни Геннадию Тимофеевичу было присвоено почетное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации». Также он был награжден почетным знаком Совфеда «За заслуги в развитии парламентаризма», двумя Почетными грамотами СФ.