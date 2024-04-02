Весеннюю охоту в Вологодской области не будут переносить из-за ранней весны

[ Общество ]

Вологодские чиновники отказались сдвигать сроки весенней охоты на более раннее время. Об этом их просили местные охотники, ссылаясь на ранее наступление весны.

В группе облохотдепартамента в соцсетях пояснили, что действующие сроки охоты считаются оптимальными.

«Действующие сроки открытия весенней охоты считаются оптимальными, обоснованными, как с научной точки зрения, так и с этической. Ведь главный принцип охоты – минимизация негативного воздействия на природу. Поэтому охота не должна выпадать на период пика активности жизни животных, а выпадать на ее начало спада», - пояснили свою позицию в ведомстве.

В департаменте посоветовали дать дорогу гнездовому гусю и добывать петухов-глухарей уже после размножения

Также чиновники напомнили, что открытие весенней охоты в южной части региона начнется 27 апреля, подавать заявления на выдачу разрешений можно с 8 апреля.

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