Весеннюю охоту в Вологодской области не будут переносить из-за ранней весны

Вологодские чиновники отказались сдвигать сроки весенней охоты на более раннее время. Об этом их просили местные охотники, ссылаясь на ранее наступление весны.
В группе облохотдепартамента в соцсетях пояснили, что действующие сроки охоты считаются оптимальными.
«Действующие сроки открытия весенней охоты считаются оптимальными, обоснованными, как с научной точки зрения, так и с этической. Ведь главный принцип охоты – минимизация негативного воздействия на природу. Поэтому охота не должна выпадать на период пика активности жизни животных, а выпадать на ее начало спада», - пояснили свою позицию в ведомстве.
В департаменте посоветовали дать дорогу гнездовому гусю и добывать петухов-глухарей уже после размножения
Также чиновники напомнили, что открытие весенней охоты в южной части региона начнется 27 апреля, подавать заявления на выдачу разрешений можно с 8 апреля.