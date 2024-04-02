Спрос на вахтовиков резко вырос в Вологодской области

Эксперты фиксируют резкий взлет потребности в вахтовых работниках. Так, в 1 квартале этого года местному бизнесу потребовалось более 1 600 вахтовиков самых разных профессий, что на 51% больше по сравнению с 1 кварталом прошлого года.

Как подсчитали аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, ТОП вахтовых профессий, которые наиболее востребованы в Вологодской области, оказались водители, на которых приходится 25% от всего объема вакансий с вахтовым методом. При этом спрос на водителей-вахтовиков вырос сразу в 3 раза.

На втором месте по популярности – машинисты, на них приходится еще 10% вакансий.

«Востребованы по вахте также разнорабочие, спрос на них вырос на 132%. Также в пятёрку по спросу на работу по вахте в Вологодской области входят сварщики, спрос на них увеличился на 44% по сравнению с прошлым годом. Спрос на токарей на рынке вахтовой работы в Вологодской области увеличился на 10% за год», - сообщает пресс-служба платформы.

Диапазон предлагаемых зарплат вахтовиков в Вологодской области составляет от 114,9 тысяч до 195,4 тысяч рублей, что намного больше зарплаты, предлагаемой год назад, когда верхняя зарплатная планка не превышала 140 тысяч рублей.

Также нужно учесть, что в большинстве вахтовых вакансий упоминаются компенсации проезда, проживание в вахтовых поселках, обеспечение сотовой связью и в целом расширенные программы социальных гарантий.

В целом по стране с начала 2024 года российские работодатели разместили более 700 тыс. вахтовых вакансий, что по сравнению с началом прошлого года больше на 44%.