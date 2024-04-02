«Мой бизнес» компенсирует вологодским предпринимателям затраты на маркетинг

Региональный Центр «Мой бизнес» оказывает комплексные услуги, направленные на поддержку и развитие предпринимательства в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы».

По словам директора центра «Мой бизнес» Дарьи Серебряковой, меры поддержки весьма востребованы среди вологодских предпринимателей.

«В прошлом году мерами поддержки Центра «Мой бизнес» воспользовались более 4000 собственников бизнеса. Центр «Мой бизнес» помог предпринимателям региона сертифицировать продукцию, зарегистрировать товарные знаки, настроить таргетированную рекламу, изготовить полиграфическую продукцию, автоматизировать бизнес-процессы. В этом году перечень услуг пополнился новыми направлениями», - пояснила Дарья Серебрякова.

В 2024 году Центр продолжит оказывать услуги производственным предприятиям по сертификации продукции, а также участию в международных выставочных мероприятиях.

Еще одно популярное направление — продвижение продукции. В этом году предприниматели могут воспользоваться такими услугами, как создание одностраничного сайта, изготовление рекламных вывесок, продвижение в СМИ, содействие в размещении на торговых площадках, разработка брендбука.

Самозанятые региона также смогут воспользоваться мерами продвижения своей продукции и услуг - печатью полиграфии и оформлением группы ВКонтакте.

Предприниматели, ведущие социальный бизнес, могут воспользоваться специальными мерами государственной поддержки и услугами центра инноваций социальной сферы, такими как: изготовление и размещение видеоролика в телеэфире и реклама на городских билбордах. Статус социального предпринимателя открывает широкие возможности для развития бизнеса. Например, можно участвовать в конкурсе на грант и получить до 500 тысяч рублей на развитие своего дела.

С полным перечнем доступных мер поддержки можно ознакомиться на сайте Центра «Мой бизнес» и по телефону 8 (8172) 500-112. Выбрать и получить меры поддержки также можно в личном кабинете на цифровой платформе МСП.рф, которую Минэкономразвития запустило вместе с Корпорацией «МСП»».

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