Крытая конькобежная арена будет построена в Вологде

[ Спорт ]

В Москве сегодня прошла рабочая встреча руководства министерства спорта и Союза конькобежцев России. Как сообщил руководитель СКР - Олимпийский чемпион Николай Гуляев, на встрече достигнута договорённость о строительстве в Вологде крытой конькобежной арены.

Строительство должно начаться в июле этого года. За основу будет взят проект катка в Коломне, за исключением количества зрительских мест. Их на новой ледовой арене будет 200.

На территории РФ в данный момент существует 5 крытых катков, пригодных для проведения конькобежных соревнований: в Москве («Крылатское»), в Челябинске, в Кемерово, в Иркутске и в Коломне.

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