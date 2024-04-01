Часть поездов идут с отставанием от графика из-за страшного ДТП под Ярославлем

Скорый поезд Архангельск-Москва задерживается из-за жуткого ДТП, которое произошло на железнодорожном переезде около села Берендеево в Ярославской области.

По предварительным данным, на переезде неожиданно заглох рейсовый автобус ПАЗ с пассажирами. Машинист поезда издалека увидел автобус и подал два звуковых сигнала, однако остановиться не успел.

В результате ДТП, по данным Telegram-канала «112», погибли 8 человек. Машинист поезда и два пассажира автобуса получили травмы.

Сообщается, что из-за ДТП задерживаются поезда №15 Архангельск – Москва, №375 Воркута - Москва, №77 Абакан - Москва, №103 Ярославль – Москва.