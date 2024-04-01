В Устюжне бывшего сотрудника ФСИН обвиняют в получении взятки

Бывший сотрудник ФКУ ИК-20 УФСИН России по Вологодской области предстанет перед судом в Устюжне за получение взятки, а также за совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и охраняемых законом интересов общества и государства из корыстной и личной заинтересованности.

Согласно версии следствия, работая начальником столовой отдела коммунально-бытового, интендантского и хозяйственного обеспечения в период с 01 апреля 2023 года по 20 декабря 2023 года договорился с двумя заключенными, что он постоянно будет для них проносить запрещенные предметы, такие как краска для татуировок, игральные карты и другое. Заключенные за это заплатили 16 тысяч 500 рублей.

Уголовное дело направлено в Устюженский районный суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело в отношении взяткодателя выделено в отдельное производство и в настоящее время расследуется.