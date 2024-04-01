Георгий Филимонов рассказал Владимиру Путину про губернаторские программы

Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов провел сегодня встречу с главой государства Владимиром Путиным, на которой представил президенту губернаторские программы. По его словам, на их реализацию в течение 5 лет будет выделено 28 млрд рублей. Всего были представлены 22 программы из самых разных сфер.

«Со своими коллегами подготовил 22 программы, которые запускаю в этом году. Эти программы рассчитаны на пятилетку. Всего за счет средств областного бюджета для реализации этих проектов мы направляем 28 млрд рублей, 5 млрд рублей – уже на этот год», - рассказал Георгий Филимонов.

В частности, только по программе в сфере ЖКХ будет направлено 6 млрд рублей. На эти средства будут переложены порядка 84 километров теплосетей.

«Дело в том, что проблема ЖКХ – в периметре наших приоритетов, в периметре моего особого внимания. Держу тему на личном контроле», - пояснил врио вологодского губернатора.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Владимир Путин посоветовал Филимонову не отпускать планку.