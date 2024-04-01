Житель Вологды попытался убить собственного брата

В Вологде 36-летний местный житель задержан по подозрению в покушении на убийство родного брата. Происшествие случилось вечером 29 марта в квартире дома на улице Горького.

«Между двумя родственниками, находившимися в состоянии опьянения в своей квартире, произошла ссора. Младший брат нанес старшему более 10 ударов ножом. С полученными повреждениями пострадавший был госпитализирован. По версии следствия, действия подозреваемого были направлены на убийство, однако довести их до конца он не смог по независящим обстоятельствам», - пояснили в пресс-службе регионального управления следственного комитета.

В настоящее время решается вопрос о мере пресечения для задержанного, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.