Житель Вологды попытался убить собственного брата

[ Происшествия ]

В Вологде 36-летний местный житель задержан по подозрению в покушении на убийство родного брата. Происшествие случилось вечером 29 марта в квартире дома на улице Горького.  

«Между двумя родственниками, находившимися в состоянии опьянения в своей квартире, произошла ссора. Младший брат нанес старшему более 10 ударов ножом. С полученными повреждениями пострадавший был госпитализирован. По версии следствия, действия подозреваемого были направлены на убийство, однако довести их до конца он не смог по независящим обстоятельствам», - пояснили в пресс-службе регионального управления следственного комитета.

В настоящее время решается вопрос о мере пресечения для задержанного, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Теги:
покушение на убийство уголовное дело
 

Последние новости

Георгий Филимонов рассказал Владимиру Путину про губернаторские программы
Житель Вологды попытался убить собственного брата
Уровень воды в реке Вологде пока не достиг критической отметки
Устюжанин незаконно хранил у себя дома больше сотни боевых патронов
В Вологде в конце апреля пройдет международный экологический форум
Вологжанин вместе с другом ограбил табачный магазин в Севастополе
Врио губернатора Вологодской области выступит с докладом перед президентом
После рекордного тепла в Вологодской области ожидают «обвал холода»
Череповецкая «Северянка» проведёт финал высшей лиги «А» дома
На строительство очистных сооружений в Шексне выделят 1,4 млрд рублей