Устюжанин незаконно хранил у себя дома больше сотни боевых патронов

[ Общество ]

Сотрудникам уголовного розыска стало известно, что 53-летний житель Устюжны, являющийся охотником, незаконно хранит у себя дома боевые патроны, сообщает пресс-служба УМВД России по Вологодской области.

Полицейские провели обыск и обнаружили 1700 патронов, которые хранились ненадлежащим образом, а также 4 ствола оружия и 3 банки пороха. 118 патронов предназначались для боевого оружия – их мужчина не имел право хранить и использовать. Баллистическая экспертиза показала, что боеприпасы пригодны для стрельбы.

В отношении устюжанина возбуждено уголовное дело за незаконное приобретение, передачу, хранение, перевозку, пересылку или ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему. Мужчине грозит лишение свободы сроком до 5 лет, а также штраф в размере до 80 тысяч рублей.

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