В Вологде в конце апреля пройдет международный экологический форум

В Вологде с 20 по 27 апреля пройдет IV Международный экологический форум «Экология: город, экономика, люди». Он объединит как деловую программу с участием экспертов российского уровня, так и мероприятия для жителей областной столицы.

«Международный экологический форум стал ежегодным традиционным событием в Вологде в течение последних лет. Отмечу, что он является частью городской стратегии «ЭкоВологда». Форум – одна из знаковых площадок страны для обсуждения важных тем в сфере экологии. В этом году на форуме будет сделан упор на способы повышения привлекательности «зеленых» подходов в целях трансформации обычных городов в города устойчивого развития. Ведь будущее именно за такими городами – с благополучной экологической обстановкой. В Вологде сейчас взят курс на повышение качества жизни жителей», – рассказал врио мэра Вологды Андрей Накрошаев.

В рамках международного форума состоится научно-практическая конференция «Экология и общество: баланс интересов», где будут обсуждаться трансформации экогорода в город устойчивого развития, переход к ноономике, проблемы технологического суверенитета и региональное развитие, культура в экономической системе координат и другие глобальные вопросы.

Мероприятия, в которых смогут принять участие все желающие, начнутся 20 апреля. Форум стартует с экологического квеста «Чистые игры», который пройдет на 23 площадках. В течение недели также запланированы: подведение итогов конкурса «Вологодский зеленый бизнес» и конкурса городских грантов на экологические бизнес-проекты, массовый велозаезд на ул. Поэта Романова, музыкальный экофестиваль, первый городской турнир по геокэшингу, фестиваль «ЭкоПарк», посадка деревьев, книжные фримаркеты, мастер-классы, лекции, ярмарка, фестиваль «зеленого» документального кино и многое другое, - сообщает пресс-служба городской администрации.