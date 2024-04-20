Врио губернатора Вологодской области выступит с докладом перед президентом

Сегодня, 1 апреля, врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов зачитает доклад Владимиру Путину в Кремле. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Сегодня идут в Кремле обычные рабочие встречи, внутренние совещания. Каких-то крупных мероприятий сегодня нет. Среди прочих будет на докладе у президента временно исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Георгий Филимонов», - сообщил представитель Кремля.

Также он добавил, что Владимир Путин традиционно продолжает заниматься региональной тематикой.