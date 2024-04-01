Не вкладом единым: альтернативный способ приумножения личных финансов

В последние годы у россиян доминирует сберегательная модель поведения. Одновременно с этим постепенно повышается и общий уровень финансовой грамотности населения.

В совокупности с фактором высоких ставок по вкладам это благоприятствует непрерывному росту общей суммы накоплений у жителей Вологодской области. По данным вологодского отделения ЦБ РФ, на конец 2023 года объём только банковских депозитов жителей региона составил 231,9 млрд рублей.

Безусловно, вклады продолжают оставаться одним из наиболее надёжных способов хранения и преумножения личных сбережений. Но их можно увеличить и при помощи альтернативных инструментов. Каких? Об этом расскажем далее.

Стабильный рост популярности

Интересная альтернатива классическим депозитам – инструменты фондового рынка. При наличии желания и определенных знаний заработать на них можно существенно больше. Поэтому интерес к инвестициям у населения неуклонно растёт.

Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам 2023 года увеличилось почти на 7 миллионов и сегодня приближается к 30 миллионам человек. Сегодня на физических лиц приходится около 80% оборота на рынке акций, тогда как ещё два года назад приходилось около 40%.

Нужно также отметить, что к концу минувшего года рост акций ряда компаний из индекса Мосбиржи существенно превысил среднюю доходность по депозитам.

Спокойный старт – залог уверенного роста

Может показаться, что начать свой путь в инвестициях достаточно сложно. Пугает множество замысловатых терминов, отсутствует понимание механизма в целом. Однако на самом деле разобраться под силу каждому. Главное – делать всё последовательно и вдумчиво.

По словам Александра Горохова, регионального директора вологодского офиса ПСБ, начинающему инвестору следует выполнить несколько стартовых действий, чтобы стать участником фондового рынка:

- В первую очередь, необходимо открыть брокерский счёт, на котором и будут аккумулироваться все ваши активы. Сделать это можно на сайте банка, в мобильном банковском приложении или в офисе лично. Затем установите специальное приложение на смартфон. Именно с помощью него вы будете торговать на бирже и контролировать бюджет. Внимательно изучите интерфейс, ознакомьтесь со всеми разделами и справочной информацией.

Также эксперт обращает особое внимание на то, что не стоит сразу же совершать какие-либо сделки. Если у вас отсутствует опыт, наберитесь терпения и пройдите обучающие курсы, которые помогут разобраться в ключевых понятиях мира инвестиций. Большинство из них бесплатные и не занимают много времени.

Поздравляем, вы инвестор!

Как только Вы почувствуете, что можете легко объяснить основные процессы, происходящие на бирже, начинайте подбирать подходящие активы и формировать портфель. Можно выделить три базовых принципа заработка:

Игра на котировках – получение разницы между покупкой и продажей подорожавших ценных бумаг: акций, облигаций, паёв

Доход от фиксированных выплат по облигационным купонам.

Вознаграждение держателю акций компании в виде дивидендов.

«Фондовый рынок предлагает достаточно много инструментов разного уровня сложности. Выбирайте наиболее понятные для себя активы с приемлемой степенью риска. Например, начинающие инвесторы часто отдают предпочтение облигациям федерального займа или крупных корпораций, а также вкладывают средства в паевые инвестиционные фонды (ПИФы)», – отмечает Александр Горохов.

По мере накопления знаний и опыта можно переходить к более рискованным стратегиям – сделкам с акциями, опционами и фьючерсами. При благоприятном раскладе они способны показать внушительную годовую доходность, потолок которой, в принципе, отсутствует. Однако объём убытков при резком падении котировок тоже может оказаться существенным. Чтобы «застраховать» себя от резких просадок капитализации портфеля инвесторы прибегают к диверсификации.

Подстелить соломку

Говоря простым языком, диверсификация - это распределение вложений по нескольким группам активов с целью минимизации рисков. Чем лучше диверсифицирован портфель, тем он более финансово устойчив. К такой практике рекомендовано обращаться всем инвесторам без исключения. Распределить свой капитал можно по отраслевому признаку (приобретая бумаги компаний из разных отраслей промышленности), экономическому и даже географическому – критериев множество. Само по себе применение нескольких инвестиционных инструментов тоже является формой диверсификации. На деле это выглядит так:

Например, вы вложили часть средств в облигации и часть в акции. Некоторое время всё шло хорошо – портфель показывал стабильный рост. В моменте, акции одной из компаний резко устремились вниз на фоне слухов о сокращении производства, но вы не понесли существенных убытков. Почему? Во-первых, вы стабильно получали и продолжаете получать купонный доход от облигаций. Во-вторых, другие акции в портфеле, напротив, неплохо подросли.

Органичный взгляд на финансы

Если посмотреть на вопрос диверсификации несколько шире, то всецело акцентировать внимание на фондовом рынке не нужно. Куда более прагматичным и правильным с точки зрения финансовой грамотности выглядит сценарий распределения сбережений по разным «корзинам».

«Не стоит полностью отказываться от использования депозитов, покупки драгоценных металлов или валюты. Более того, не пренебрегайте наличными средствами – сформируйте небольшой запас, который будет храниться дома или в банковской ячейке. Да, эти средства не принесут доход, однако сильно помогут в непредвиденной ситуации. Инвестируйте в фондовый рынок разумную сумму, примерно, 10% месячного дохода. Повышайте степень риска инвестиций только при условии развития своих компетенций и обязательно анализируйте причины убытков», – делится опытом Александр Горохов.

Делегируем формирование дохода профессионалам

Не секрет, что эффективные инвестиции требуют от человека временных затрат и умственного труда. Не каждый готов уделять много внимания вопросу пассивного дохода, поэтому трендом последних лет стала услуга доверительного управления портфелем. Её суть заключается в том, что пул ваших активов формируют опытные финансисты из управляющей компании.

Одним из лидеров российского рынка управления финансовыми активами является Управляющая компания ПСБ. Она вошла в тройку лучших по итогам национальной премии Frank Invest & Insurance Award 2023 в номинации «Лучшая УК для розничного инвестора».

Своим клиентам компания предлагает широкую линейку инвестиционных стратегий с активным управлением. Каждая из них формируется на основе исследования макроэкономической ситуации, перспектив отдельных отраслей и оценке финансовых показателей эмитентов. От клиента требуется лишь выбрать наиболее подходящую для себя стратегию и пополнять её с удобной периодичностью. Всё остальное сделают специалисты УК ПСБ. Следить за состоянием счета и доходностью можно онлайн в личном кабинете – туда управляющая компания будет направлять подробные ежеквартальные отчёты.

Так или иначе, выбор всегда остаётся за вами – учиться инвестировать самостоятельно или довериться профессионалам. Тем более, что одно не исключает другого, ведь под контроль УК не обязательно отдавать все активы.

Главное – четко определить свою финансовую цель и сроки её реализации. При должном уровне планирования и самодисциплины торговля на фондовом рынке принесёт вам не только материальную выгоду, но и существенно расширит ваши знания и компетенции в сфере экономики.

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