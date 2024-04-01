После рекордного тепла в Вологодской области ожидают «обвал холода»

В ближайшие два дня вологодские синоптики ожидают рекордные температуры в регионе. В частности, во вторник в Вологде столбики термометров могут подняться до +18 градусов и будет побит рекорд максимальной температуры, державшийся с 1983 года. При этом средняя температура будет выше нормы на 4-6 градусов.

Однако уже в среду и четверг синоптики прогнозируют прохождение активного циклона, который приведет к «обвалу холода».

«В среду на фронтальных разделах ожидаются небольшие и умеренные осадки в виде дождя, на крайнем северо-западе временами с мокрым снегом. Тем временем в юго-западных районах велика вероятность гроз. Днем на большей территории до +16 градусов, на крайнем северо-западе до +6 градусов. Такие контрасты температуры в зоне холодного фронта будут способствовать усилению ветра до 15-18 м/с», - рассказали в вологодском Гидрометцентре.

В четверг холодные воздушные массы продолжат вытеснять теплую погоду. В пятницу и субботу на всей территории региона будут господствовать холодные воздушные массы, по ночам температура воздуха будет опускаться до -7 градусов, днем от 0 до +5 градусов.