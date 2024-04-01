Череповецкая «Северянка» проведёт финал высшей лиги «А» дома

Всероссийская федерация волейбола приняла решение провести финальные туры чемпионата Высшей лиги «А» в Череповце с 9 по 14 апреля и в Омске с 23 по 28 апреля.

Напомним, в финальной шестерке сыграют шесть команд с учетом ранее набранных очков на предварительном этапе: «Локомотив-2» (36 побед), «Корабелка» (35 побед), «Омичка» (32 победы), «Северянка» (29 побед), «Сахалин» (27 побед) и «Муром» (25 побед).

В Череповце пройдут также матчи 1 тура финального этапа высшей лиги «Б». Игры пройдут с 2 по 7 апреля, в финале примут участие «Брянск», «Динамо-Владивосток», «Университет-Визит» (Пенза), «Амурские Тигры», «Северянка-2» и «Локомотив-Ангара» из Иркутска.