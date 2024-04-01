На строительство очистных сооружений в Шексне выделят 1,4 млрд рублей

Власти Вологодской области объявили аукцион на строительство очистных сооружений в Шексне. Объявление о проведении аукциона появилось на сайте RosTender.info.

Судя по документации, производительность очистных сооружений составит порядка 8 тысяч кубометров в сутки.

«Участок для строительства расположен в южной части поселка, в 230 метрах севернее автодороги Вологда – Новая Ладога, на левом берегу реки Шексна», - говорится в документации.

Строительство очистных сооружений должно начаться в мае 2024 года и завершиться в декабре 2026 года. Заявки от потенциальных участников принимаются до 8 апреля. Цена контракта – 1,4 млрд рублей.