Непригодные для проживания квартиры продает администрация Вологды

Администрация Вологды выставила на продажу три квартиры, непригодные для проживания. Как сообщает портал GorodVo, квартиры находятся в домах на улицах Средняя и Никольская. Все они признаны непригодными для проживания.

В частности, продается квартира № 1 в доме № 1«а» на улице Никольская общей площадью 28,8 кв. м по начальной цене 599 тыс. рублей без учёта НДС. Желающему приобрести жилье необходимо внести задаток в размере 119,8 тыс. рублей.

Также две квартиры продаются в домах по улице Средней.

- № 1 в доме № 16 на улице Средняя общей площадью 34,7 кв. м по начальной цене 1,98 млн рублей без учёта НДС. Для приобретения квартиры необходимо внести задаток в размере 394 тыс. рублей.

- № 3 в доме № 14 на улице Средняя общей площадью 18,4 кв. м по начальной цене 1,391 млн рублей без учёта НДС. Размер задатка – 278,2 тыс. рублей.

Аукционы пройдут 30 апреля в 9, 10 и 11 часов утра. Заявки на участие в аукционах принимаются с до 14.00 26 апреля.