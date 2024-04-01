Жителя Великоустюгского округа освободили от ответственности за убийство брата

[ Происшествия ]

В Великоустюгском округе местного жителя освободили от уголовной ответственности за убийство брата. Мужчина застрелил родственника в декабре прошлого года во время охоты.

Как следует из материалов уголовного дела, братья охотились на лося около поселка Пихтово.

«Во время охоты старший брат увидел, что в 70 метрах от него кто-то движется. Он подумал, что это дикое животное. Выстрелил в условиях ограниченной видимости из своего карабина свинцовой пулей, думая, что подстрелил добычу», - пояснили в пресс-службе судов области.

Однако выяснилось, что пуля попала в грудь брата, который скончался от огнестрельного ранения на месте происшествия.

Следствием было возбуждено уголовное дело по статье за причинение смерти по неосторожности.

Поскольку у убитого не было ни детей, ни жены, потерпевшей по делу была признана его мать. Женщина в ходе рассмотрения дела заявила ходатайство, что не имеет претензий к старшему сыну за убийство брата. Представитель прокуратуры не стал возражать на заявленное ходатайство, в результате суд прекратил уголовное дело.

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