Вологодская спортсменка победила в масс-старте Чемпионата России по биатлону

Уроженка поселка Гремячий Вологодской области Наталья Шевченко одержала победу в масс-старте чемпионата России по биатлону, который в эти дни проходит в Тюмени.

Наталья преодолела дистанцию в 12,5 км за 37:02.5, допустив только один промах на огневых рубежах. Второй к финишу с отставанием более чем в 26 секунд пришла Ирина Казакевич. Тройку лидеров замкнула Анастасия Шевченко. Все трое в настоящее время представляют Свердловскую область.

Отметим, что для Натальи Шевченко эта золотая медаль стала 11-й в текущем спортивном сезоне во всех соревнованиях, в которых она участвовала. Это кубок и чемпионата России, а также российская спартакиада.