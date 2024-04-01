Движение по кувшиновскому мосту полностью перекрыто

Врио мэра Вологды Андрей Накрошаев заявил о полном перекрытии движения по кувшиновскому мосту через реку. По его словам, причиной перекрытия стал резкий подъем уровня воды в реке и паводок.

«Необходимо до 15 часов 1 апреля запустить пешеходное и автомобильное движение по новому мостовому сооружению. Это предусмотрено схемой организации работ. До этого необходимо прекратить движение по временному мосту, чтобы успеть выполнить все необходимые мероприятия по началу его демонтажа. Изначально это планировалось сделать в четверг. Но обстоятельства внесли свои коррективы», - написал Накрошаев в соцсетях.

На машине попасть в Кувшиново из Вологды можно со стороны федеральной трассы М-8 через улицу Майскую. В Лукьяново из Кувшиново также можно попасть через федеральную трассу М-8 с выездом через улицу Клубова.

На мосту выставлены посты наблюдения, которые будут работать круглосуточно. С сегодняшнего дня из Кувшиново запускаются дополнительные автобусы. До остановки «Берег» будет следовать 8 машин по 27-му маршруту, а также 6 автобусов по 7-му маршруту.

Поскольку прибывающая вода стала доставать до временного моста через реку Вологда, движение пешеходов принято решение организовать по основному мосту.