Улицы Вологды начнут мыть с шампунем

[ Общество ]

Улицы Вологды будут впервые мыть с шампунем. Об этом рассказал врио мэра города Андрей Накрошаев. По его словам, к работам подрядчики приступят к 1 мая.

«Убираем большой смет до идеального состояния, далее проходим щёткой, моем, после в дело идёт «Бродвей» и пылесосы. Цель – чтобы пыль не стояла, в идеале – чтобы её просто не было. Когда избавимся от пыли, начнём мыть улицы шампунем. Предварительно к работам планируем приступить с 1 мая» - рассказал Накрошаев в соцсетях.

По его словам, такой подход будет применяться на всех городских улицах.

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