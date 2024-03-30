В Череповецком районе семья с детьми провалилась под лед на болотоходе

[ Происшествия ]

Происшествие случилось вчера, 29 марта. В спасательную службу сообщение поступило около 19:24, сообщают в группе ВКонтакте «Спасатели Череповца».

Семья с двумя детьми, 12 и 13 лет, провалилась под лед во время движения на болотоходе по реке Кондокше напротив деревни Клопузово Череповецкого района.

До места происшествия спасатели добрались на судне на воздушной подушке. Там они обнаружили перевернувшийся транспорт, на котором сидела промокшая семья. Пострадавших подняли на борт и доставили до берега, где передали сотрудникам скорой медицинской помощи.

Напомним, что в Череповецком районе с 15 марта введен запрет на выход людей и выезд автотранспорта на лед водных объектов общего пользования.

Теги:
провалился под лед провалилась машина дети
Фото: группа ВКонтакте "Спасатели Череповца"
 

Последние новости

В дома Вологды вода теперь поступает из Кубенского озера
В Череповецком районе семья с детьми провалилась под лед на болотоходе
В Белозерском районе легковушка загорелась после ДТП
В Устюжне возбудили уголовное дело после гибели девочки на пожаре
В областную больницу №2 в Череповце принят на работу нейрохирург из Ганы
Кадровые перестановки происходят в администрации Вологды
70 тысяч рублей заплатит кафе отравившейся гостье
Ребенок погиб в пожаре в Устюжне
В помещениях Кирилло-Белозерского музея воссоздали интерьер 17 века
Сотрудники ФСБ поймали учебных террористов под Кадуем