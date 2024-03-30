В Череповецком районе семья с детьми провалилась под лед на болотоходе

Происшествие случилось вчера, 29 марта. В спасательную службу сообщение поступило около 19:24, сообщают в группе ВКонтакте «Спасатели Череповца».

Семья с двумя детьми, 12 и 13 лет, провалилась под лед во время движения на болотоходе по реке Кондокше напротив деревни Клопузово Череповецкого района.

До места происшествия спасатели добрались на судне на воздушной подушке. Там они обнаружили перевернувшийся транспорт, на котором сидела промокшая семья. Пострадавших подняли на борт и доставили до берега, где передали сотрудникам скорой медицинской помощи.

Напомним, что в Череповецком районе с 15 марта введен запрет на выход людей и выезд автотранспорта на лед водных объектов общего пользования.