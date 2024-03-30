В Белозерском районе легковушка загорелась после ДТП

Авария произошла сегодня ночью около 00:35 на 80-м километре автодороги Череповец – Белозерск – Липин Бор.

По предварительной информации, водитель автомобиля «ВАЗ-2110» не справился с управлением, из-за чего выехал на полосу встречного движения, где врезался в автомобиль «Лада Калина». После столкновения «десятка» загорелась.

В «ВАЗе» находились 22-летний мужчина и 37-летняя женщина. Кто из них в момент аварии был за рулем пока неизвестно, полицейским еще предстоит это выяснить. Выбраться из автомобиля им помогли проезжавшие мимо очевидцы.

В результате ДТП травмы получили мужчина из «ВАЗа», 19-летний водитель «Лады Калины» и его 22-летняя пассажирка – все пострадавшие госпитализированы. Женщина, находившаяся в «десятке», направлена на амбулаторное лечение.