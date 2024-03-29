В областную больницу №2 в Череповце принят на работу нейрохирург из Ганы

В областной клинической больнице №2 Череповца на работу нейрохирургом принят уроженец Ганы Мохаммед Машуд Салифу.

Как сообщает газета «Голос Череповца», в город металлургов доктор приехал еще в конце прошлого года.

Как выяснилось, по первому образованию Мохаммед Машуд Салифу – педагог и несколько лет работал школьным учителем в Гане.

Медицинское образование получил в Иркутске, затем поступил на ординатуру в Санкт-Петербург.

Сам признался, что с детства мечтал стать врачом.