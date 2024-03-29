Кадровые перестановки происходят в администрации Вологды

В городской администрации Вологды происходят кадровые перестановки. Бывшая начальник управления образования Ирина Гуляева назначена на должность заместителя мэра города по социальным вопросам. Она будет курировать сферы образования, культуры, спорта, опеки и попечительства.

Эта должность стала вакантной в августе прошлого года, после ухода из городской администрации Николая Колыгина.

По информации портала Вологда.рф, Ирина Гуляева возглавляла управление образования с 2016 года.

Исполняет обязанности начальника управления образования администрации Вологды в настоящее время Сергей Павлов.