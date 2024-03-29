70 тысяч рублей заплатит кафе отравившейся гостье

Инцидент произошел в июле прошлого года. Вологжанка съела роллы в одном из суши-баров областной столицы, после чего была госпитализирована, сообщает пресс-служба Прокуратуры Вологодской области.

Женщину доставили на скорой помощи в Вологодскую городскую больницу № 2. Изначально предполагалась, что у нее аппендицит, однако результаты УЗИ ничего не показали. На следующий день ее доставили в Вологодскую областную инфекционную больницу, где выяснилось, что у вологжанки сальмонеллез. На лечение женщина потратила 8 тысяч рублей.

Управление Роспотребнадзора по Вологодской области провело расследование очага инфекционной болезни. Выяснилось, что в кафе сотрудники не соблюдали личную гигиену, так как не были созданы для этого условия, а продукты хранились в ненадлежащих местах.

Вологодский городской суд удовлетворил требования вологжанки в полном объеме и взыскал с предпринимателя в ее пользу компенсацию морального вреда в размере 70 тысяч рублей.

Кроме женщины, в том суши-баре отравились еще несколько человек, шесть из которых также были доставлены с сальмонеллезом на стационарное лечение в Вологодскую областную инфекционную больницу.

Прокуратура провела проверку по факту массового отравления людей, по результатам которой возбуждено уголовное дело за сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры города.