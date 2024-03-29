В помещениях Кирилло-Белозерского музея воссоздали интерьер 17 века

В Кирилло-Белозерском музее-заповеднике специалисты восстановили первозданный интерьер Больших больничных палат с церковью Евфимия, датированной 1646 годом. Последний раз помещения так выглядели в XIX веке.

«Работы на Больших больничных палатах с церковью Евфимия велись в течение нескольких лет: в 2016 году специалистами ФГУП «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские» была разработана научно-проектная документация, в соответствии с которой в 2022 году началась реставрационная деятельность на памятниках. Силами работников подрядной организации ООО «Равелин» на объектах культурного наследия были отреставрированы фасады и интерьеры, восстановлена кровля, выполнено покрытие из меди. Сохранены исторические оконные и дверные колоды с подлинными металлическими решетками. Прямо в них установлены восстановленные оконные переплеты и дверные полотна. Пол отреставрирован с применением выстилки из клинкерной плитки ручной работы, в одном из помещений уложена плитка XVII века», – сообщает генеральный директор Кирилло-Белозерского музея-заповедника Михаил Шаромазов.

Отреставрированные Большие больничные палаты с церковью Евфимия находятся неподалеку от Свиточной башни Большого Успенского монастыря.

«Палаты представляют собой приземистую постройку под двускатной крышей, поражающую особой суровой простотой, грандиозностью и вызывающую ассоциации с деревянными северными избами», – отметила заместитель генерального директора Кирилло-Белозерского музея-заповедника по реставрации Ольга Вороничева.

Здание состоит из двух больших палат по 220 квадратных метров каждая. Такие палаты называются одностолпными, так как в центре помещения установлен кирпичный столб. С запада к больничным палатам примыкает церковь Евфимия. В Кирилло-Белозерском монастыре сохранился один из ранних памятников такого типа, так как больничные церкви появились в русских монастырях в середине XVII века.

Сейчас в отреставрированных палатах и церкви планируют создать экспозицию «Реставрация в музее» к 100-летию Кирилло-Белозерского музея-заповедника, которое отмечается в 2024 году.