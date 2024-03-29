Сотрудники ФСБ поймали учебных террористов под Кадуем

Региональное управление ФСБ провело командно-штабные учения в Кадуйском округе.

По замыслу учений, группа террористов проникла на территорию Череповецкой ГРЭС, где подорвала несколько объектов, а также попыталась провести теракты с помощью беспилотников в Кадуе.

«В учении приняли участие территориальные управления ФСБ, МВД, МЧС, Росгвардии, ЦССИ ФСО, а также ЛО МВД на транспорте, представители АТК Вологодской области, оперативной группы в Кадуйском муниципальном округе», - пояснили в региональном управлении ФСБ.

В ведомстве уточнили, что террористы были пойманы, цели и задачи учений достигнуты.