На Вологодчине пройдет Международный инклюзивный турнир по фиджитал-спорту

13 апреля в «Русском доме» в Вологде состоится Международный инклюзивный турнир по фиджитал-БПЛА для детей, подростков и молодежи с ограниченными возможностями здоровья.

Фиджитал-спорт объединил форматы классического спорта и киберспорта. В 2022 году программирование и управление беспилотными летательными аппаратами включили во Всероссийский реестр видов спорта.

«Правительство Вологодской области уделяет особое внимание развитию и продвижению современных видов спорта в регионе, в особенности фиджитал дисциплин. Международный инклюзивный турнир по фиджитал-спорту, который в этом году пройдет в Вологодской области, откроет новые возможности для детей, подростков и молодежи с ограничениями по здоровью. Они смогут познакомиться с профессиями будущего и высокими технологиями, а также пообщаться со сверстниками из других стран», – рассказали в пресс-службе врио губернатора Георгия Филимонова.

Турнир объединит более 100 спортсменов из России и зарубежных стран. Среди них молодежь с ОВЗ, ветераны СВО и их дети, а также воспитанники социальных учреждений области.

Соревнование пройдёт по трём дисциплинам: «Фиджитал-БПЛА», «Дрон-Футбол» и «Битва дронов». Помимо этого, в рамках мероприятия Вологодское отделение федерации компьютерного спорта организует соревнования по кибертанцам, интерактивному футболу и баскетболу, а также детский квиз по кибербезопасности.