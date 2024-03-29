Майские температуры обещают синоптики в начале следующей недели

По предварительным данным вологодских синоптиков, март окажется на 3-4 градуса теплее нормы и войдет в число самых теплых месяцев за последние десятилетия.

Завтра погоду в Вологодской области будет определять частный циклон, который принесет небольшие дожди, в северных районах возможен мокрый снег. Днем температура воздуха прогреется до 10 градусов тепла.

«В ночь на воскресенье облачный вихрь начнет покидать регион, осадки ослабнут. Днем на фоне роста давления распогодится. На большей территории, за исключением востока, обойдется без осадков. Мартовское солнце прогреет воздух до 12 градусов, наиболее высокие значения прогнозируются на западе», - рассказали в вологодском Гидрометцентре.

В первые апрельские дни ожидается погода, аналогичная маю, температура воздуха превысит норму на 4-8 градусов. К примеру, в понедельник максимальные температуры днем составят до +13 градусов, во вторник столбики термометров могут подняться до 18 градусов тепла.