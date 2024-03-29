Двое юношей пострадали в ДТП на Архангельском мосту в Череповце

[ Происшествия ]

Авария произошла вчера, 28 марта, около 21:45 на Архангельском мосту в городе металлургов, сообщает пресс-служба ОГИБДД УМВД России по г. Череповцу.

22-летний мужчина, управляя автомобилем «Киа Рио», не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем «Рено Дастер» под управлением 38-летней женщины. Обе машины ехали со стороны Зашекснинского района по направлению Заречья. От удара «Рено» развернуло и откинуло на дорожное ограждение.

В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили двое юношей 20-ти лет, которые находились в автомобиле «Киа» на пассажирских сидениях. Бригада скорой помощи осмотрела молодых людей, госпитализация не потребовалась.

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Фото: ОГИБДД УМВД России по г. Череповцу
 

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