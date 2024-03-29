В вологодском правительстве начал работу еще один департамент

В структуре вологодского правительства с сегодняшнего дня появился еще один департамент. Соответствующее постановление было подписано врио губернатора Вологодской области Георгием Филимоновым.

Как пишет портал GorodVo, новая структура – департамент международных и внешнеэкономических связей.

Согласно постановлению, департамент будет отвечать за организацию международного и межрегионального сотрудничества, а также за отношения с соотечественниками за рубежом.

В структуре нового департамента будут два отдела – внешнеэкономических связей, а также международного и межрегионального сотрудничества.

Кто возглавит новую структуру, пока не сообщается.