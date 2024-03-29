Андрей Луценко рассказал о работе волонтеров, облегчающих быт военнослужащим на фронте

С начала специальной военной операции к помощи бойцам подключились десятки различных волонтерских организаций региона. Среди них благотворительный фонд «Времена года», основная специализация которого – поддержка инвалидов, их семей и людей, находящихся в тяжелой жизненной ситуации.

В феврале 2023 года директор фонда Наталия Волкова открыла волонтерский центр «Zа брата V», в котором сейчас трудятся порядка 60 вологжан.

«У меня брат погиб на фронте, ушел туда добровольцем. Он рассказывал, чего не хватает на передовой, с его слов мы поняли, что нужно делать. Мы изготавливаем наборы сухого душа, окопные и бытовые свечи. Блиндажный душ мы отправляем именно на передовую, потому что на других линиях у ребят есть бани. Мы стараемся помогать, может, наши изделия спасут чьи-то жизни», - сказала Наталия Волкова.

Волонтеры трудятся в две смены с 9 до 17 часов ежедневно. В основном это пенсионеры, но регулярно к помощи подключаются и дети, в том числе ребята с ограниченными возможностями здоровья.

За время работы центра в зону СВО было отправлено 14,5 тонн гуманитарной помощи: это более 45 тысяч наборов сухого душа, 26,2 тысяч окопных свечей, 13,9 тысяч бытовых свечей, а также более 14,8 тысяч индивидуальных наборов «Выжить обязан». В каждый набор входит сухой душ, окопный аквафильтр, розжиг, заживляющая мазь и другие средства.

«Благодарю фонд «Времена года» за самоотверженный труд и заботу о наших военнослужащих. Бойцы высоко ценят такую поддержку, а изделия пригождаются в тяжелых условиях быта, - отметил председатель Законодательного собрания Вологодской области Андрей Луценко. – Знаком с участниками волонтерского центра с прошлого года. Когда мы отправляли в зону СВО мобильную баню, волонтеры прислали более трех тысяч наборов «Выжить обязан». Посылки вместе с баней были переданы бойцам».

В этом году волонтеры центра планируют приступить к изготовлению наборов сухого супа. Это смеси из натуральных ингредиентов, которые заливаются кипятком, благодаря этому у бойцов может быть полноценный обед.